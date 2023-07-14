Tanju Özcan, kovulmadan bir gün önce CHP’den istifa edecek

CHP’den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 Eylül’de partiden atılmasına dair karar çıkacağını ama ‘bu zevki onlara tattırmamak için’ 19 Eylül’de istifa edeceğini söyledi.

Özcan, ‘sesinin duyulması için bu kadar abartılı konuştuğunu’ belirtti.

Tanju Özcan. (AA)

Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. CHP Genel Merkezi’ne varan Özcan’ın burada partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamaları olmuştu.

Özcan, partideki konumuna dair gazeteci Fatih Altaylı’ya değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı’nın, “Mücadeleniz haklı ama yönteminiz sizi haksız gibi gösteriyor. Biraz abarttınız. Kılıçdaroğlu’nu mazlum haline getirmemeniz lazımdı” sözlerine karşılık veren Özcan, bilerek abarttığını söyledi: “Haklısınız abarttım. Bunu da bilerek yaptım. Çünkü abartmadığınız zaman kimse dinlemiyor. Bilhassa biraz yüksek tondan gittim ki, toplum burada bir mesele olduğunu görsün istedim.”

Partiden atılacağını öğrendiğini de belirten Özcan, şunları söyledi: “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim.”