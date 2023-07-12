Tanju Özcan, Ankara’da olmayan Kılıçdaroğlu’na seslendi: Kaçamazsın

Bugün CHP genel merkezine yürüyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara’da olmayan partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: “Benden kaçabilirsin ama DEĞİŞİM’den kaçamazsın.”

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Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı.

Ankara’ya varan Özcan bugün genel merkeze yürüyecek.

CHP’li Bolu belediye başkanı, son yürüyüşünden önce Twitter‘dan İstanbul’a tutuklu milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etmeye giden Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi:

“Köroğlu, Bolu Beyi’ne meydan okuyup, başkaldırıp Bolu’ya geldiğinde, Bolu Beyi de aynı gün Bolu’dan kaçmıştı. Tarih tekerrürden ibarettir!!! Bay Kemal de Köroğlu’nun torunu geliyor diye korkudan Ankara dışına kaçmış. Benden kaçabilirsin ama DEĞİŞİM’den kaçamazsın. Haydi Ankara, saat 17.00’da CHP genel merkezi önünde hep birlikte DEĞİŞİM çağrımızı yapalım. Kaçtığı yerden bile duysun!!! @kilicdarogluk @herkesicinCHP”

Köroğlu, Bolu Bey’ine meydan okuyup, başkaldırıp Bolu’ya geldiğinde, Bolu Bey’i de aynı gün Bolu’dan kaçmıştı.



Tarih tekerrürden ibarettir!!!



Bay Kemal’de, Köroğlu’nun torunu geliyor diye korkudan Ankara dışına kaçmış. Benden kaçabilirsin ama DEĞİŞİM’den kaçamazsın.



Haydi… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 12, 2023

Ne olmuştu?

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle diyaloğu sonrasında ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a bir yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

Cezası biten Özcan 22 Haziran’da da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Bunun üzerine Ankara’ya yürüme kararı alan Bolu belediye başkanına ilk tepki yine CHP Sözcüsü Öztrak’tan gelmişti: “Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar.”