Tanju Özcan istifa fikrinden vazgeçti: Beni atsınlar

“CHP beni ihraç etmeden bir gün önce istifa edeceğim” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kararından vazgeçti.

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Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. CHP Genel Merkezi’ne varan Özcan’ın burada partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamaları olmuştu.

Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya partiden atılmasından bir gün önce istifa edeceğini açıklamıştı: “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim.”

Bolu Belediye Başkanı Özcan dün akşam CNN Türk yayınına katıldı.

Altaylı’ya verdiği demece ilişkin Özcan, ‘arkadaşlarının uyarısıyla’ duygusal bir tepki verdiğini anladığını belirtirken istifa etmeyeceğini söyledi: “İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.”