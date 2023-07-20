İç hat uçuşlarda ‘tavan fiyat’ muamması: Zam gelmedi ama kesin gelecek

İç hat uçuşlarda tavan fiyatlara zam yapılmadığı bildirilirken Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane’ye göre bu ‘kesinlikle gündeme gelecek.’

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Dün akşam Habertürk, iç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan tavan fiyata yüzde 43 zam geldiğini, zamla bu fiyatların 1150 liradan 1650 liraya yükseldiğini haberleştirmişti.

Habertürk gibi Ciner Grubu’na ait Bloomberg HT’nin bugünkü yayınında ise sunucu böyle bir zam gelmediğini söyledi. Yayında konuşan Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane de zammın gelmediğini destekler yönde konuştu ama “Kesinlikle gelecek” dedi.

Sunucunun, “İç hat uçuşlarında tavan ücretlerinin artırılmasına dair haberler çıkmıştı. Bu haberlerin doğru olmadığını biliyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz, artan maliyetlerle böyle bir süreç gündeme gelir mi?” sözlerine Nane şöyle karşılık verdi:

“Kesinlikle gelecektir. Nitekim geçen hafta dernek olarak yaptığımız ziyarette sayın bakanımızla gündeme getirdik. Geçen sene olduğu gibi bu sene de bir artışın hayata geçmesi olasıdır. Tavan fiyat artışının çok önceden yapılması gerekiyordu.”