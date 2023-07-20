Kılıçdaroğlu: Seçim sonuçlarını yenilgi olarak kabul etmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını bir yenilgi olarak görmediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Habertürk TV)

Kılıçdaroğlu, Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Programımız, kurumsal yapımızda eksiklikler olabilir. Örneğin parti tüzüğümüzde değişiklik olabilir. Zaten hepimiz değişiyoruz. Hiçbirimiz hiçbir yerde sabit kalma şansımız yok. Hukukun öngördüğü, parti içinde kural, gelenek, tüzüğün öngördüğü kurallar için elbette değişir. Biz lider partisi değiliz. Biz kurumsal kimliği olan, gelenek, örf, adet, saygı ve kültürü olan 100 yıllık partiyiz.

*Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Elbette yenileneceğiz. Şu anda mahalle delege seçimleri yapılıyor. Biz hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz. Dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değiştiyse yine genel başkanlar değişir. Örneğin ben hiçbir delegeye “Bana oy verin” diye telefon açmam. Bunu dediğiniz an genel başkanlık yapamazsınız. Biz gelenekleri, kurumları olan bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz. Genel başkan elbette ki değişir. Benim genel başkan olduğum dönemde de genel başkan adayları çıktı, demokratik yarıştık. Bunların olması demokrasinin gereğidir.

*Ben şunu söyledim: Bu geminin kaptanı ben miyim? Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz. Sağlam limana yanaştırır. O liman kurultaydır. PM karar verecek “Şu tarihte kurultay olsun” diyecek. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması.

*Seçim sonuçlarını yenilgi olarak kabul etmiyorum. Seçim sonuçlarını biz kazanamadık. Kazanamamamızın birden çok nedeni var. Küçük köylerde veya kasabalarda oyumuz düşük. Biz buralara gitmemişiz yeteri kadar. Bu kusur bize ait. Buradaki yurttaşlar enflasyonu kentte yaşayan vatandaşa göre yeteri kadar hissetmemiş. Devletin 25 milyon insanı demokrasiden yana oy kullandı. Yüzde 48 demokrasiden yana oy kullanırsa yenilgi olarak kabul edebilir misiniz? Vicdan bunu kabul eder mi?

(Sızdırılan toplantı) Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim, gerek duymadım. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların toplantısı. Etik olarak rahatsız edici uygulamalar vardı. Toplantıyı normal bulmuyorum. Kendileriyle toplantıdan sonra herhangi bir temasım olmadı.