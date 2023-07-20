Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son beş yılın YKS ortalamaları: Çocukların Arapçası ilerlemiş!

Diken, 2018 ile 2023 arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını derledi.

Genel olarak ortalamalar yerinde sayarken bariz yükseliş görülen tek sonuç, Arapçada.


Fotoğraf: AA

Sabah saatlerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yılki ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını paylaştı. Tablo iç karartıcı.

Diken, ÖSYM raporlarından YKS’nin ilk uygulandığı 2018’den itibaren her yılın ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını derledi.

TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT’den (Yabancı Dil Testi) oluşan YKS’nin yıl yıl ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamaları şöyle:

2018

TYT

  • Türkçe (40 soru): 16,179
  • Sosyal bilimler (20 soru): 6,003
  • Temel matematik (40 soru): 5,642
  • Fen bilimleri (20 soru): 2,828

AYT

  • Matematik (40 soru): 4,775
  • Fizik (14 soru): 1,034
  • Kimya (13 soru): 0,963
  • Biyoloji (13 soru): 1,298
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 4,743
  • Tarih-1 (10 soru): 1,617
  • Coğrafya-1 (6 soru): 2,271
  • Tarih-2 (11 soru): 1,465
  • Coğrafya-2 (11 soru): 2,856
  • Felsefe grubu (12 soru): 2,017
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 2,098

YDT

  • Almanca (80 soru): 31,453
  • Arapça (80 soru): 11,727
  • Fransızca (80 soru): 29,992
  • İngilizce (80 soru): 24,824
  • Rusça (80 soru) 31,009

2019

TYT

  • Türkçe (40 soru): 14,673
  • Sosyal bilimler (20 soru): 6,687
  • Temel matematik (40 soru): 5,672
  • Fen bilimleri (20 soru): 2,243

AYT

  • Matematik (40 soru): 4,775
  • Fizik (14 soru): 1,034
  • Kimya (13 soru): 0,963
  • Biyoloji (13 soru): 1,298
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 4,985
  • Tarih-1 (10 soru): 2,035
  • Coğrafya-1 (6 soru): 2,184
  • Tarih-2 (11 soru): 1,982
  • Coğrafya-2 (11 soru): 2,397
  • Felsefe grubu (12 soru): 2,477
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,070

YDT

  • Almanca (80 soru): 28,894
  • Arapça (80 soru): 13,228
  • Fransızca (80 soru): 28,242
  • İngilizce (80 soru): 29,755
  • Rusça (80 soru) 33,095

2020

TYT

  • Türkçe (40 soru): 14,288
  • Sosyal bilimler (20 soru): 7,788
  • Temel matematik (40 soru): 5,556
  • Fen bilimleri (20 soru): 2,668

AYT

  • Matematik (40 soru): 7,584
  • Fizik (14 soru): 1,082
  • Kimya (13 soru): 1,416
  • Biyoloji (13 soru): 1,309
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 4,799
  • Tarih-1 (10 soru): 1,436
  • Coğrafya-1 (6 soru): 1,576
  • Tarih-2 (11 soru): 1,489
  • Coğrafya-2 (11 soru): 2,732
  • Felsefe grubu (12 soru): 2,298
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 0,652

YDT

  • Almanca (80 soru): 30,573
  • Arapça (80 soru): 36,110
  • Fransızca (80 soru): 31,512
  • İngilizce (80 soru): 31,467
  • Rusça (80 soru) 37,164

TYT

  • Türkçe (40 soru): 18,738
  • Sosyal bilimler (20 soru): 8,574
  • Temel matematik (40 soru): 5,546
  • Fen bilimleri (20 soru): 3,796

2021

AYT

  • Matematik (40 soru): 5,294
  • Fizik (14 soru): 1,564
  • Kimya (13 soru): 1,991
  • Biyoloji (13 soru): 2,502
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 5,932
  • Tarih-1 (10 soru): 1,777
  • Coğrafya-1 (6 soru): 2,147
  • Tarih-2 (11 soru): 1,092
  • Coğrafya-2 (11 soru): 2,707
  • Felsefe grubu (12 soru): 1,792
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,537

YDT

  • Almanca (80 soru): 43,123
  • Arapça (80 soru): 37,130
  • Fransızca (80 soru): 43,989
  • İngilizce (80 soru): 39,273
  • Rusça (80 soru) 52,007

2022

TYT

  • Türkçe (40 soru): 17,7
  • Sosyal bilimler (20 soru): 7,9
  • Temel matematik (40 soru): 6,9
  • Fen bilimleri (20 soru): 3,2

AYT

  • Matematik (40 soru): 7,2
  • Fizik (14 soru): 2,0
  • Kimya (13 soru): 1,5
  • Biyoloji (13 soru): 2,0
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 6,6
  • Tarih-1 (10 soru): 2,6
  • Coğrafya-1 (6 soru): 2,9
  • Tarih-2 (11 soru): 1,9
  • Coğrafya-2 (11 soru): 3,6
  • Felsefe grubu (12 soru): 2,1
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,4

YDT

  • Almanca (80 soru): 35,5
  • Arapça (80 soru): 28,170
  • Fransızca (80 soru): 38,7
  • İngilizce (80 soru): 39,1
  • Rusça (80 soru) 41,4

2023

TYT

  • Türkçe (40 soru): 20,021
  • Sosyal bilimler (20 soru): 8,688
  • Temel matematik (40 soru): 8,218
  • Fen bilimleri (20 soru): 3,546

AYT

  • Matematik (40 soru): 7,576,
  • Fizik (14 soru): 2,519
  • Kimya (13 soru): 1,768
  • Biyoloji (13 soru): 2,080
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 5,763,
  • Tarih-1 (10 soru): 1,730,
  • Coğrafya-1 (6 soru): 1,304
  • Tarih-2 (11 soru): 1,805,
  • Coğrafya-2 (11 soru): 2,435,
  • Felsefe grubu (12 soru): 1,844
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,394

YDT

  • Almanca (80 soru): 38,082
  • Arapça (80 soru): 28,170
  • Fransızca (80 soru): 39,246
  • İngilizce (80 soru): 39,242
  • Rusça (80 soru) 38,995

YKS sonuçları açıklandı

YKS doğru yanıt ortalamaları açıklandı: Tablo vahim

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