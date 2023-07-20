Son beş yılın YKS ortalamaları: Çocukların Arapçası ilerlemiş!

Diken, 2018 ile 2023 arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını derledi.
Genel olarak ortalamalar yerinde sayarken bariz yükseliş görülen tek sonuç, Arapçada.
Sabah saatlerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yılki ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını paylaştı. Tablo iç karartıcı.
Diken, ÖSYM raporlarından YKS’nin ilk uygulandığı 2018’den itibaren her yılın ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını derledi.
TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT’den (Yabancı Dil Testi) oluşan YKS’nin yıl yıl ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamaları şöyle:
2018
TYT
- Türkçe (40 soru): 16,179
- Sosyal bilimler (20 soru): 6,003
- Temel matematik (40 soru): 5,642
- Fen bilimleri (20 soru): 2,828
AYT
- Matematik (40 soru): 4,775
- Fizik (14 soru): 1,034
- Kimya (13 soru): 0,963
- Biyoloji (13 soru): 1,298
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 4,743
- Tarih-1 (10 soru): 1,617
- Coğrafya-1 (6 soru): 2,271
- Tarih-2 (11 soru): 1,465
- Coğrafya-2 (11 soru): 2,856
- Felsefe grubu (12 soru): 2,017
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 2,098
YDT
- Almanca (80 soru): 31,453
- Arapça (80 soru): 11,727
- Fransızca (80 soru): 29,992
- İngilizce (80 soru): 24,824
- Rusça (80 soru) 31,009
2019
TYT
- Türkçe (40 soru): 14,673
- Sosyal bilimler (20 soru): 6,687
- Temel matematik (40 soru): 5,672
- Fen bilimleri (20 soru): 2,243
AYT
- Matematik (40 soru): 4,775
- Fizik (14 soru): 1,034
- Kimya (13 soru): 0,963
- Biyoloji (13 soru): 1,298
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 4,985
- Tarih-1 (10 soru): 2,035
- Coğrafya-1 (6 soru): 2,184
- Tarih-2 (11 soru): 1,982
- Coğrafya-2 (11 soru): 2,397
- Felsefe grubu (12 soru): 2,477
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,070
YDT
- Almanca (80 soru): 28,894
- Arapça (80 soru): 13,228
- Fransızca (80 soru): 28,242
- İngilizce (80 soru): 29,755
- Rusça (80 soru) 33,095
2020
TYT
- Türkçe (40 soru): 14,288
- Sosyal bilimler (20 soru): 7,788
- Temel matematik (40 soru): 5,556
- Fen bilimleri (20 soru): 2,668
AYT
- Matematik (40 soru): 7,584
- Fizik (14 soru): 1,082
- Kimya (13 soru): 1,416
- Biyoloji (13 soru): 1,309
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 4,799
- Tarih-1 (10 soru): 1,436
- Coğrafya-1 (6 soru): 1,576
- Tarih-2 (11 soru): 1,489
- Coğrafya-2 (11 soru): 2,732
- Felsefe grubu (12 soru): 2,298
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 0,652
YDT
- Almanca (80 soru): 30,573
- Arapça (80 soru): 36,110
- Fransızca (80 soru): 31,512
- İngilizce (80 soru): 31,467
- Rusça (80 soru) 37,164
TYT
- Türkçe (40 soru): 18,738
- Sosyal bilimler (20 soru): 8,574
- Temel matematik (40 soru): 5,546
- Fen bilimleri (20 soru): 3,796
2021
AYT
- Matematik (40 soru): 5,294
- Fizik (14 soru): 1,564
- Kimya (13 soru): 1,991
- Biyoloji (13 soru): 2,502
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 5,932
- Tarih-1 (10 soru): 1,777
- Coğrafya-1 (6 soru): 2,147
- Tarih-2 (11 soru): 1,092
- Coğrafya-2 (11 soru): 2,707
- Felsefe grubu (12 soru): 1,792
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,537
YDT
- Almanca (80 soru): 43,123
- Arapça (80 soru): 37,130
- Fransızca (80 soru): 43,989
- İngilizce (80 soru): 39,273
- Rusça (80 soru) 52,007
2022
TYT
- Türkçe (40 soru): 17,7
- Sosyal bilimler (20 soru): 7,9
- Temel matematik (40 soru): 6,9
- Fen bilimleri (20 soru): 3,2
AYT
- Matematik (40 soru): 7,2
- Fizik (14 soru): 2,0
- Kimya (13 soru): 1,5
- Biyoloji (13 soru): 2,0
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 6,6
- Tarih-1 (10 soru): 2,6
- Coğrafya-1 (6 soru): 2,9
- Tarih-2 (11 soru): 1,9
- Coğrafya-2 (11 soru): 3,6
- Felsefe grubu (12 soru): 2,1
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,4
YDT
- Almanca (80 soru): 35,5
- Arapça (80 soru): 28,170
- Fransızca (80 soru): 38,7
- İngilizce (80 soru): 39,1
- Rusça (80 soru) 41,4
2023
TYT
- Türkçe (40 soru): 20,021
- Sosyal bilimler (20 soru): 8,688
- Temel matematik (40 soru): 8,218
- Fen bilimleri (20 soru): 3,546
AYT
- Matematik (40 soru): 7,576,
- Fizik (14 soru): 2,519
- Kimya (13 soru): 1,768
- Biyoloji (13 soru): 2,080
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru): 5,763,
- Tarih-1 (10 soru): 1,730,
- Coğrafya-1 (6 soru): 1,304
- Tarih-2 (11 soru): 1,805,
- Coğrafya-2 (11 soru): 2,435,
- Felsefe grubu (12 soru): 1,844
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru): 1,394
YDT
- Almanca (80 soru): 38,082
- Arapça (80 soru): 28,170
- Fransızca (80 soru): 39,246
- İngilizce (80 soru): 39,242
- Rusça (80 soru) 38,995