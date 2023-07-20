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Yaramazlara biraz batar!

YKS doğru yanıt ortalamaları açıklandı: Tablo vahim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ‘doğru yanıt ortalamaları’ paylaşıldı. Tablo iç karartıcı.

LGS
Fotoğraf: AA

Bugün sabah saatlerinde YKS sonuçları açıklandı.


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını paylaştı.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tablo şöyle:

  • Türkçe (40 soru) 20,021,
  • Sosyal bilimler (20 soru) 8,688
  • Temel matematik (40 soru) 8,218
  • Fen (20 soru) 3,546.

Alan Yeterlilik Testi’nde ise tablo şöyle:

  • Matematik (40 soru) 7,576,
  • fizik (14 soru) 2,519
  • Kimya (13 soru) 1,768
  • Biyoloji (13 soru) 2,08.
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru) 5,763
  • Tarih-1 (10 soru) 1,730
  • Coğrafya-1 (6 soru) 1,304
  • Tarih-2 (11 soru) 1,805
  • Coğrafya-2 (11 soru) 2,435,
  • Felsefe (12 soru) 1,844
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) 1,394

80 soruluk Yabancı Dil Testi’nde (YDT) tablo şöyle:

  • Almanca 38,082
  • Arapça 28,170
  • Fransızca 39,246
  • İngilizce 39,242
  • Rusça 38,995

YKS sonuçları açıklandı

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