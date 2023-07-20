YKS doğru yanıt ortalamaları açıklandı: Tablo vahim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ‘doğru yanıt ortalamaları’ paylaşıldı. Tablo iç karartıcı.
Bugün sabah saatlerinde YKS sonuçları açıklandı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, ‘doğru yanıt sayısı’ ortalamalarını paylaştı.
Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tablo şöyle:
- Türkçe (40 soru) 20,021,
- Sosyal bilimler (20 soru) 8,688
- Temel matematik (40 soru) 8,218
- Fen (20 soru) 3,546.
Alan Yeterlilik Testi’nde ise tablo şöyle:
- Matematik (40 soru) 7,576,
- fizik (14 soru) 2,519
- Kimya (13 soru) 1,768
- Biyoloji (13 soru) 2,08.
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru) 5,763
- Tarih-1 (10 soru) 1,730
- Coğrafya-1 (6 soru) 1,304
- Tarih-2 (11 soru) 1,805
- Coğrafya-2 (11 soru) 2,435,
- Felsefe (12 soru) 1,844
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) 1,394
80 soruluk Yabancı Dil Testi’nde (YDT) tablo şöyle:
- Almanca 38,082
- Arapça 28,170
- Fransızca 39,246
- İngilizce 39,242
- Rusça 38,995