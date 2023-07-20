BAE 51 milyar dolarlık ‘yardım’ın ayrıntılarını ‘çok yakında’ açıklayacakmış

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’e yaklaşık 51 milyar dolarlık ‘ekonomik yardım’ın ayrıntılarını ‘çok yakında’ açıklayacağını bildirdi.

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Erdoğan, Körfez turunun son durağında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılanmıştı. İki lider arasında 50,7 milyar dolar değerinde anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmalar başlıklar halinde verilmiş ve ayrıntıları paylaşılmamıştı.

Bloomberg’e konuşan BAE Ekonomi Bakan Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, anlaşmalar için ‘ekonomik yardım‘ ifadesini kullandı ve ayrıntıların ‘çok yakında’ açıklanacağını söyledi.

Tuk el-Mari ayrıca ‘BAE’nin fonlarını çok hızlı bir şekilde dağıtmasıyla bilindiğini’ belirtti.