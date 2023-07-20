Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Yüzde 35’i geçmez’ denmişti: Ekmeğe Ankara’da yüzde 40, Van’da yüzde 50 zam

Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 zamla 5 liradan 7 liraya çıkarıldı. Van’daysa ekmeğin fiyatı yüzde 50 zamla 6 liraya yükseltildi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına her ilde zam geleceğini ama bunun yüzde 35’i geçmeyeceğini söylemişti: “Azami kilogram fiyatı 25 olan ekmeğin 35,5 bandını geçmemesi konusunda öngörümüz var.  Türkiye geneline bakmış olduğumuzda azami olarak 35,5 üzerinde olmayacak.”


Ancak bugün iki kentte ekmek fiyatlarına yüzde 40 ve 50 oranlarında zam yapıldı. Ankara Fırıncılar Odası aldığı kararla kentte ekmek fiyatına yüzde 40 zam yaptı. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

Van’da yüzde 50 zam

Van’da 4 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatıysa yüzde 50 zamla 6 liraya yükseltildi.

Ekmek fiyatlarına her ilde zam gelecek

SON HABERLER

Bedelli askerlik 122 bin lira

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin122 bin 351 liraya yükseltildiğini duyurdu. 17 Temmuz itibariyle başvurular devam ediyor.