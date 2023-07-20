TDK, bazı sözcüklerin yazımını güncelledi

Türk Dil Kurumu (TDK), 12’nci baskısını yayınladığı yeni sözlükte, bazı sözcüklerin yazımını güncelledi. Buna göre artık kayyum değil kayyım, unvan değil ünvan, çiğ börek değil çi börek yazılacak.

Sözlüğün son baskısı 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.

Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunuyor, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.

Yazımı değiştirilen sözcükler arasında eski haliyle unvan, kayyum ve çiğ börek gibi sık kullanılan kelimeler de bulunuyor.

Güncellenen kelimelerin bir kısmı şu şekilde:

*Unvan (eski) / Ünvan (yeni)

*Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

*Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

*Kayyum (eski) /Kayyım (yeni)

*Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

*Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

*Doğubeyazıt (eski) / Doğubayazıt (güncel)

*Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

*Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

*Pilili (eski) / Pileli (güncel)

*Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

*Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

*Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

*Yürük (eski) / Yörük (güncel)

*Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

*Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

*Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

TDK, değişikliklerin yapıldığı yeni basımı internet sitesinden satışa sundu.