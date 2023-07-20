AB toplantısında Türkiye’ye ‘Bu halde üyelik müzakeresi imkansız’ mesajı

Avrupa Birliği (AB) toplantısında Türkiye’nin yeniden canlanmasını istediği üyelik müzakereleri için, ülkedeki ‘kötüye gidiş’ gerekçe gösterilerek, bunun şimdilik mümkün olmadığı vurgulandı.

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Brüksel’de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında Almanya’nın talebi üzerine Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusu masaya yatırıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre toplantıda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB’nin Türkiye’yle ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’yi AB’nin ‘kolay olmayan, ancak küresel açıdan stratejik öneme sahip doğrudan komşusu’ diye nitelendiren Baerbock, seçimlerden sonra Türkiye’yle işbirliğinin stratejik olarak yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Alman dışişleri bakanı, Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan ve insan haklarının gözetilmesinden oldukça uzak olduğuna da işaret ederek ‘naif’ olmadıklarını ve zor bir dönemden geçiliyor diye Ankara’ya ‘hediyeler’ verilemeyeceğini söyledi.

Baerbock, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden canlandırılmasını talep ettiği AB’yle müzakerelerin, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi temel konulardaki eksiklikler nedeniyle ‘derin dondurucunun derinlerinde’ bulunduğunu belirtti.

Lüksemburg da kapıyı kapattı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da bir yandan Türkiye’nin Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sonlandırılmasının ardından bu konuda Rusya’ya baskı yapabilecek tek ülke olduğunun altını çizdi. Öte yandan Asselborn, “İnsan hakları savunucuları zindanlarda yatarken, AB’ye üyelik konusu milim ileriye gidemez” diye de konuştu.