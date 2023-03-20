Akşam Postası / 20 Mart 2023

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi: Sorunların çözümü TBMM’de

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, parti kapatmaları doğru bulmadıklarını belirterek ”Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Yeniden Refah, cumhur ittifakına katılmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı. Tüm şehirlerde seçime girecek olan partinin cumhurbaşkanı adayı da Erbakan.

‘Genel başkanlar şerhi’ iddiasına Mansur Yavaş’tan yalanlama

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” dediğine dair iddiayı yalanladı.

Depremde can kaybı 50 bin 96’ya yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısınınsa 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

İBB’den mobil uygulama: Binanız depreme hazır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ‘Depreme Yenilme Mobil Uygulaması’yla vatandaşlar binalarının risk durumunu ücretsiz öğrenebiliyor.

Portakal, İnce’yi uyardı: Üstüme gelme, yazışmalar elimde

Gazeteci Fatih Portakal ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasındaki ‘program’ tartışması iyice büyüdü. İş WhatsApp mesajlarına kadar geldi.

Demirören, İstiklal’deki AVM’den de oldu

Bloomberg, kredi borcunu ödeyemeyen Demirören Holding’in İstanbul Beyoğlu’ndaki alışveriş merkezinin Denizbank’a devredildiğini duyurdu.

Muharrem İnce’den adaylık başvurusu: İlk hedef ikinci tur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi.

Müge Anlı AKP iddiasını yalanladı: Yüzde 2,5’e razı olmam

Atv’de gündüz kuşağı programı sunan Müge Anlı, kendisine AKP’den milletvekili adaylığı teklifi geldiğine dair iddiaları yalanladı.