Deprem bölgesinde 42 çocuğun kimliği belirlenemedi: 85’i bakıma alındı

Deprem bölgesinde refakatsiz kalan çocuklara dair bilgi veren Aile Bakanlığı, henüz 42 çocuğun kimliğinin belirlenemediğini duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde tartışılan başlıklardan biri de enkaz altından çıkarılan ‘refakatsiz çocuklar.’ Refakatsiz kalan bazı çocukların tarikatlara ait yurtlara yerleştirildiği iddia edilmişti.

Yine bakanlıkla emniyetin bu kimliği belirlenemeyenlerle ilgili verilerinin tutmaması dikkat çekmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan konuya dair yeni açıklama geldi. Açıklamada çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 42 çocuğun bulunduğu belirtildi.

1718 çocuğun, başvurucuların kimlik doğrulaması sonrası ailelerine teslim edildiği, 85 çocuğun tedavisinin ardından kuruluş bakımına alındığı, 110 çocuğunsa tedavisinin sürdüğünü bildirdi.