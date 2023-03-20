Müge Anlı AKP iddiasını yalanladı: Yüzde 2,5’e razı olmam

Atv’de gündüz kuşağı programı sunan Müge Anlı, kendisine AKP’den milletvekili adaylığı teklifi geldiğine dair iddiaları yalanladı.

Müge Anlı, aday olmacak. (YouTube)

Twitter’da ortaya atılan Anlı’nın aday olacağına dair iddialar bazı haber sitelerinde yer buldu. Bunun üzerine programda konuşan Anlı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Anlı, şunları söyledi:

*İktidar kulislerinde benim yüzde 2-2,5 oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az… Hiç yüzde 2,5’e razı olmam. Niye yüzde 2,5 olsun ya, ben bugün aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum.

*Valla benim hiç alakam yok. Siyasetle de alakam yok. Yapmak da istersem, onu da biliyorsunuz, yaparım. Şu an öyle bir düşüncem yok.

*Böyle abuksubuk, Twitter’da falan benim böyle şeylerle TT de yapmayın. Hiç gelen teklif de yok.