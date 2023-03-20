CHP’de üyelere ‘yankı odası’ uyarısı: Rehavete kapılmayın

ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, CHP’de partililere ‘yankı odası’ ve ‘rehavet’ uyarısı yapıldı. CHP yönetimi, partilileri saha çalışmalarına ağırlık verilmesi ve “Bu iş bitti” düşüncesinin oluşmaması için uyardı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin 14 Mayıs’ta sandık başına gideceği ilan edilmişti. Seçim takviminin YSK tarafından ilan edilmesiyle birlikte partilerde aday adaylığı başvuruları yoğunluğu yaşanıyor. Seçimlerde genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak olan CHP’de ise parti yönetimi ‘yankı odası’ uyarısı yaptı.

Sosyal medya platformlarında birbiriyle aynı görüş ve inanç sahiplerinin aynı fikirleri paylaştığı, bu görüş ve inançların sık sık tekrarlandığı ve farklı görüşlerin yer almadığı tek taraflı iletişim biçimine ‘yankı odası etkisi’ deniyor.

‘Bıçak sırtı’

Parti yönetiminin uyardığı CHP’lilerden sosyal medyada oluşan “Muhalefet kazanacak” havasına kapılmamaları istendi. Oy oranlarının ‘bıçak sırtı’ olarak değerlendirilmesi gerektiğinin söylendiği CHP teşkilatlarından, saha çalışmalarına ağırlık vermeleri, sosyal medyayla yetinmemeleri istendi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre CHP yönetimi 6 Mart’tan itibaren parti genelinde “Kazandık” havası oluşmasından rahatsız oldu. Bu nedenle parti teşkilatlarına ve kurmaylara “Sosyal medyanın yarattığı etkiye kapılmayın” denildi. Sosyal medyadaki ‘yankı odaları’na dikkat çeken parti yönetiminden “Seçim kendi kendimize propaganda yaparak değil, kitlelere ulaşarak kazanılır” uyarısı geldi.

‘Riski unutmadan çalışmamız gerek’

Referandum sürecinin hatırlatıldığı uyarıda seçim sürecinin son ana kadar önemli olduğu ve ‘hataya yer olmadığı’ vurgulandı. Partinin il ve ilçe örgütlerinden sosyal medya kampanyaları yerine sahada olmaları, seçmenlerle birebir diyaloğa girmeleri, daha önce CHP’ye oy vermemiş kitlelere Kılıçdaroğlu’nun söylemleriyle ulaşılması talimatı verildi.

Diken’e bilgi veren Kılıçdaroğlu’nun yakın bir kurmayı, şunları söyledi: “Bazı örgütlerimizde ‘Seçimi kazandık’ havası oluştu. Bundan genel başkan da rahatsız oluyor. Kendisi iki yıldır şehir şehir gezip, günde beş ya da altı toplantı yapıyor. Bu nedenle rehavetin oluşmaması gerekiyor. Son saniyeye kadar kazanacağımıza inançla, ama riski unutmadan çalışmamız gerek.”

CHP’li kaynak, Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi ziyaretlerinin ardından yaz aylarında olduğu gibi doğrudan kitlelerle buluşmaya odaklı toplantılarına devam edeceğini söyledi.