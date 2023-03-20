Bir ‘ak trol’ün öfkesi: AKP’ye oy vermeyecek

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) cumhur ittifakına katılmama kararından sonra Özlem Zengin AKP’de okların hedefinde. En aktif ‘ak trol’lerden Furkan Bölükbaşı, YRP’nin Zengin’den dolayı bu kararı aldığını savundu.

Özlem Zengin. (AA)

Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı.

HÜDA-PAR’ı ittifaka alan AKP, YRP’yi de ittifaka davet etmişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı.

Zengin ve Yanık tepki göstermişti

YRP’nin cumhur ittifakına katılmak için 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini talep ettiği öne sürülmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den buna sert itirazlar gelmiş, iki ismin çıkışları parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı.

Özellikle Zengin, hedef gösterilmiş ve partiden atılması çağrısında bulunulmuştu.

YRP’nin ittifaka katılmamasından sonra oklar yine Zengin’e döndü.

En bilinen ‘ak trol’lerden Furkan Bölükbaşı, YRP’nin ittifaka katılmamasının nedeninin Özlem Zengin olduğunu savunurken Zengin’in partide kalmaya devam ettiği sürece AKP’ye oy vermeyeceğini söyledi.