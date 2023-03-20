Demirören, İstiklal’deki AVM’den de oldu

Bloomberg, kredi borcunu ödeyemeyen Demirören Holding’in İstanbul Beyoğlu’ndaki alışveriş merkezinin Denizbank’a devredildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Demirören AVM

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi gündemden düşmüyor.

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti. Yine Demirören Holding, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan medya binasını da kredi borcuna karşılık Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretmişti.

Devlet desteğine ve vergi aflarına rağmen şirket, bir mülkünü de Denizbank’a kaptırdı.

Bloomberg’in haberine göre Emirates NBD Bank’ın sahibi olduğu Denizbank, borç karşılığında Demirören AVM’yi devraldı.

Devralma sonrası AVM’nin ‘www.demirorenistiklal.com’ sitesi de kapatıldı.