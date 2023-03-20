Portakal, İnce’yi uyardı: Üstüme gelme, yazışmalar elimde

Gazeteci Fatih Portakal ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasındaki ‘program’ tartışması iyice büyüdü. İş WhatsApp mesajlarına kadar geldi.

Muharrem İnce ve Fatih Portakal

İnce’nin son dönemde finans uzmanı Özgür Demirtaş, gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz gibi isimlerle arası açılmış, bu isimler sosyal medyadan İnce’nin ya kendilerini arayarak çıkıştığını ya da hiç telefonlarına çıkmadığını anlatmıştı.

Fatih Portakal, 14 Mart’taki yayınında şunları söylemişti: “Bundan üç dört gün önce bana mesaj attı; ‘Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım’ diyor. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum. Herkes kendi işini yapsın, arkadaş…”

‘Bir daha konuşmadık’

19 Mart’ta Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan İnce’yse, Portakal’ın kendisini programına davet ettiğini, katılmayacağını belirtince kendisine kızdığını öne sürmüştü.

İnce şunları kaydetmişti: “Fatih Portakal‘la aslında bir sorun yaşamadık. Bir konuyla ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. ‘Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız’ dedim. Bir daha da konuşmadık.”

‘Külliyen yalan’

Portakal’sa bu sözlere “Külliyen yalan” dedi:

*Ben buna cevap vermeyecektim ama itham edildiğim için cevap veriyorum. Whatsapp yazışmaları elimde. Ben bunları göstermeyeceğim ama bu yazışmaları dün bir arkadaşıma okuttum hem de bir kez daha okudum.

*Ben sizi aramadım bir kere, siz bana yazdınız o ankete benim ismimi neden koymadınız diye. Ben de sizi programa davet ettim, siz de dediniz ki katılamam. O zaman perşembe katılın dedim. Ben size katılmayacağım dediniz. Ben de neden katılmayacaksınız diye sordum. Ondan sonra yazmıyorum.

‘Üstüme gelme’

Kaba bir insan olmadığını ve insanlarla nasıl konuşması gerektiğini bildiğini belirten Portakal, İnce’ye kızmadığını söyledi. Ayrıca Portakal, “Üstüme gelmeyin, yazışmaları gösteririm” dedi.