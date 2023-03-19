Muharrem İnce ‘küsme’ gerekçelerini anlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, finans uzmanı Prof. Özgür Demirtaş, gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz’la neden görüşmediğini anlattı.

Muharrem İnce; Fatih Portakal, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz ve Özgür Demirtaş’a neden küstüğünü anlattı. (AA-Yotuebe-Diken)

İnce’nin Demirtaş, gazeteciler Mengü, Portakal ve Saymaz’la arası açılmış; bu isimler sosyal medyadan İnce’nin ya kendilerini arayarak çıkıştığını ya da hiç telefonlarına çıkmadığını anlatmıştı.

Yaşananların ardından İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya ‘küsme’ gerekçesini anlattı.

Nevşin Mengü

İnce’nin anlattıkları şöyle:

*Nevşin Mengü. Bir şey yazmış aradım. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim. ‘Yazarım kardeşim’ dedi. ‘Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım’ dedim Telefonu suratıma kapattı. Ben Nevşin Mengü’den 20 yaş büyüğüm. Bu yaptığı terbiyesizlikti. ‘Kardeşim‘ diyen ve böyle konuşamayacağını söyleyen birinin suratına telefon kapatanla siz olsanız bir daha konuşur musunuz!

Fatih Portakal

*Fatih Portakal ile aslında bir sorun yaşamadık. Bir konu ile ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. ‘Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız’ dedim. Bir daha da konuşmadık.

İsmail Saymaz

*İsmail Saymaz’ı ise bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. CHP sözcüsü gibi. Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci olmuyor siyasi taraf oluyorsunuz. Aramızdaki sorun bu. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz.

Özgür Demirtaş

*Özgür Demirtaş hoca ile ilgili olay ise birkaç yıllık. Bir yorum yaptı ben de ‘Hocam ekonomiyi iyi biliyorsunuz ama siyaseti hiç bilmiyorsunuz’ dedim. Bunu da gülerek söyledim. Kendisini ararım, niye küseyim…

*Eleştiriye açığım. Cumhurbaşkanı seçilirsem de açık olacağım. Siz inşallah cumhurbaşkanı olduğum zaman da, boş beleş birini cumhurbaşkanı seçtik diye yazacak kadar özgür olacaksınız. Tüm gazeteciler özgür olacak.

Gazeteciler ne anlatmıştı

Gazeteci Portakal İnce’yle yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Bundan üç dört gün önce bana mesaj attı; ‘Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım’ diyor. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum. Herkes kendi işini yapsın, arkadaş…”

İsmail Saymaz

Saymaz’sa Twitter’dan şunu yazmıştı: “Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf.”

Nevşin Mengü

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter’da bot hesapların lehine paylaşım yaptığını söylediği Muharrem İnce’nin kendisini arayarak çıkıştığını anlatmıştı:

“Muharrem İnce cumartesi sabahı saat 10:30 gibi aradı ve ‘Senin elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun’ dedi. Ben de ‘Muharrem bey elimizde veri var’ dedim. İnce, ‘Yok ya, nereden olacak senin elinde veri’ dedi çıkıştı. Sonra ‘Bana hem AK Partililer, hem de CHP’liler oy veriyor’ dedi.

Özgür Demirtaş

Prof. Dr. Demirtaş, Twitter’dan benzer bir tavırla karşılaştığını yazdı. Demirtaş mesajında şunları kaydetmişti: “Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile.”