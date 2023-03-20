Mehmet Şimşek’ten AKP genel merkezine ziyaret

Eski AKP’li maliye bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle AKP genel merkezini ziyaret etti.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp uygulamaya koyduğu ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberdeyse Erdoğan’ın yeni seçim beyannamesi hazırlıkları hakkında konuşan bir hükümet yetkilisi, “Piyasa dışı uygulamalara dair hiçbir işaret beyannamede yok” demişti. Haberde ayrıca ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Habertürk’ten Esra Nehir’in aktardığına göre Mehmet Şimşek, bugün davet üzerine AKP genel merkezine geldi.

Nehir, görüşmenin akşam sekiz sularında başladığını söyledi.

Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yok.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’in dönmesi için çalıştığı kurumu baskıladığını yazmıştı.