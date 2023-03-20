2 milyonu aşkın depremzede hala çadırda kalıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesinde 2 milyon 4 bin 276 kişinin çadırlarda, 40 bin 788 kişinin konteynerlerde kaldığını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Şanlıurfa ve Adıyaman’ı önceki gün sel vurmuş ve 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremlerin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen yurttaşların hala konteynerlerde değil çadırlarda kalması tepki çekmişti.

ANKA‘nın haberine göre AFAD Başkanı Sezer, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında, depremlerle ilgili bilgi verdi.

Sunuma göre, deprem bölgesinde toplam 501 bin 69 çadır kuruldu. Çadırda barınanların sayısıysa 2 milyon 4 bin 276.

Yine sunuma göre bölgede 30 bin 344 konteyner kuruldu. Konteynerde barınan kişi sayısının ise 40 bin 788 olduğu bildirildi.

1 milyon 634 bin 866 kişinin deprem bölgelerinden tahliye edildiğinin belirtildiği sunumda 654 bin 64’ünün kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığı kaydedildi.