Akşam Postası / 20 Haziran 2022

Pınar Gültekin’in katiline ‘haksız tahrik’ indirimi: ‘14,5 yıl hapis yatacak’

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanığın cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürüldü.

Gazeteciler ‘sansür yasası’na karşı kenetleniyor: Basın tarihimizde kara leke

Gazeteciler ‘sansür yasası’nı protesto edecek. Bu düzenlemenin basın tarihi için bir ‘kara leke’ olduğunu belirten gazeteci örgütleri, vatandaşları da haber alma hakkını savunmaya çağırdı.

181 bin hektar yandıktan sonra: THK uçakları meğer kullanılabiliyormuş

Geçen yıl “Kapasitesi yetersiz” denerek orman yangınlarında kullanılmayan Türk Hava Kurumu’na (THK) ait dört uçak bu yıl kullanılacak.

Döviz krizi kapıda: Hükümet, Suudi prensin yolunu gözlüyor

Yeni haftaya 17,30’un üstünde başlayan dolar/TL için piyasada gözler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çarşamba günkü Ankara ziyaretine çevrildi.

Özel okul öğretmeni gözyaşları içinde geçim sıkıntısını anlattı

Özel bir kurumda öğretmen Melike Yılancıoğlu, yaz tatiliyle beraber geçim sıkıntılarının daha da arttığını söyledi. Çocuğunu emzirdiğini belirten Yılancıoğlu, doktorun kendisine haftada bir et yemesi gerektiğini söylediğini ama bunu yapamadığını gözyaşları içinde anlattı.

DEVA yönetiminden Yeneroğlu’na tam destek; Babacan, Erdoğan’a yüklendi

DEVA Partisi’nde genel başkan Ali Babacan ve il başkanları, polisin parmak sallayarak üzerine yürüdüğü partinin İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’na destek olmak için bir araya geldi.

eBay, GittiGidiyor’u kapatıyor

ABD’li e-pazaryeri işletmecisi eBay, 2011’de çoğunluk hissesini satın aldığı GittiGidiyor’un faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak

Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Ankara hızlı tren faciasında dosya düşürüldü

Ankara’daki yüksek hızlı tren faciasında dosya düşürüldü.

Kripto piyasasının değeri üçte birine indi: Bitcoin ve Ether sembolik değerlerin altında

Kripto paralar, işlem platformlardaki sorunların tüm sektöre yayılacağı beklentisiyle geriledi.

Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik geliyor

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesini Meclis’e sunacaklarını söyledi. 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme için “Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak” dedi.

CİMER’e ‘CHP’li belediye bana çorbayla çip yerleştirdi’ şikayeti

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir vatandaşın ‘Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz dağıttığı çorbayla kendisine çip yerleştirdiğine’ dair CİMER’e yazdığı şikayeti köşesine taşıdı.