Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik geliyor

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesini Meclis’e sunacaklarını söyledi. 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme için “Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak” dedi.

Ünal, ücretlerin Savunma Bakanlığı’nca belirleneceğini söyledi.

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Resmi Gazete’de 26 Haziran 2019’da yayımlanan kanunla, bedelli askerlik kalıcı hale getirilmişti. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, belirlenen ücreti ödeyerek altı ay yerine bir ay askerlik yaparak terhis oluyor.

Kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 lira olarak belirlenmişti. Daha sonra bu tutar bu yılın başında 56 bin 500 liraya kadar ulaştı.

Yoklama kaçaklarına bedelli imkanını ilk olarak mayıs sonunda duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerin sıkıntısına çözüm getiren uygulama hayırlı olsun” demişti.