Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak

Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Haftalık Hava Tahmini

(20- 26 Haziran 2022)

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/mzurPvHzDp — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 19, 2022

Yeni haftada özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Ardahan, Kars çevrelerinde de yağış görülecek.

İstanbul`da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 18-30 derece arasında seyredecek. Ankara`da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, yarın ve çarşamba günü ise sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler 40 dereceyi gösterecek.