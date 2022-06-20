Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak

Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Yeni haftada özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Ardahan, Kars çevrelerinde de yağış görülecek.
İstanbul`da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 18-30 derece arasında seyredecek. Ankara`da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, yarın ve çarşamba günü ise sağanak bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler 40 dereceyi gösterecek.