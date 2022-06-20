Ankara hızlı tren faciasında dosya düşürüldü

Ankara’daki yüksek hızlı tren faciasında dosya düşürüldü.

Davacılara giden ‘işlemden kaldırılma kararı’ tebligatında ‘Ulaştırma Bakanlığı’nın şüpheliler hakkında soruşturmaya izin vermediği için dosyanın düşürüldüğü’ belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da 13 Aralık 2018’de meydana gelen kazada üçü makinist dokuz kişi ölmüş 107 kişi yaralanmıştı. 10 kişi hakkında ‘birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan’ iki yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Çorlu tren katliamında dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve yıllardır adalet peşinde koşan anne Mısra Öz, gelen tebligatı Diken’le paylaştı.

Tebligatta şöyle dendi: “Soruşturma izni verilmemesine ilişkin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanının 15.06.2021 tarih ve 37496 vdj kararına yapılan itirazların reddine, dosyanın karar ekli olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, kararın birer örneğinin itiraz edenlerin vekillerine gönderilmesine14.09.2021 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar verildiği…

Soruşturma izni verilmemesi, verilen kararın da Danıştay’ca kesin olarak reddedilmesi nedeniyle tahkikat yapma imkanının kalmadığı anlaşılmakla,

Şüpheliler hakkında bakanlıkça soruşturma izni verilmemesine ve itirazın da Danıştay 1’inci Dairesince kesin olarak reddedilmesine bağlı olarak evrakın işlemden kaldırılmasına karar verildi.”

Davacılara iletilen tebligat

Öz karara sosyal medya hesabından “Sessiz sedasız kapatın üstünü.Kapatamayacaksınız” sözleriyle tepki gösterdi.