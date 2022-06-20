Bankalarda haciz stokları tükendi: Ödemede zorlanan, aracını ucuza satıyor

Yakın döneme kadar sayıları binlerle ifade edilen bankaların hacizli gayrimenkul ve araç stokları, kredinin geri ödeme döneminde görülen aşırı fiyat artışlarıyla neredeyse tamamen tükendi.

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Kredi borcunu ödeyemeyenler, bankanın üzerinde ipoteği bulunan araç ve konutlarını satışa çıkararak borcunu kapatma yoluna gidiyor. Bankanın haczettiği az sayıdaki araç ve konutlarsa, ana para ve faizini birkaç katına katlayan fiyatlar nedeniyle kısa süre içinde satılıyor.

İcralık araç sayısı sıfıra yakın

Bankaların sitelerinde satılık gayrimenkul ve araç sayısı rekor denecek seviyede azaldı. Bazı bankalarda icralık araç sayısı sıfırlanırken, bazılarında 10’u geçmiyor. En fazla icradan satılık araç ilanının bulunduğu bankalardan biri olan Ziraat’te sadece 34 araç satışta.

Çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi otomobili daha değerli bir ürün haline getirdi. Tedarik sorunu nedeniyle ikinci el otomobil fiyatının sıfıra yaklaşması hatta bazı durumlarda sıfırı geçmesi, otomobili en cazip yatırım araçlarından birine dönüştürdü.

Dünya’dan Aysel Yücel’in konuştuğu sektör temsilcileri, şu anki piyasada hiçbir tüketicinin 100 bin-200 bin TL kredi borcu için otomobilini haczettirmeyeceğini söyledi. Çünkü sadece bir yıl önce 300 bin TL’ye alınan bir aracın fiyatı iki katından fazla arttı. Dolayısıyla kredisini ödemekte zorlanan biri aracını bankaya kaptırmaktansa satarak borcunu kapatmayı tercih ediyor. Diğer yandan, icraya düşen araçlar da piyasadaki arz sorunu nedeniyle eskiden daha hızlı satılıyor. Benzer durum konutta da görülüyor.