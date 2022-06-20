Kripto piyasasının değeri üçte birine indi: Bitcoin ve Ether sembolik değerlerin altında

Kripto paralar, işlem platformlardaki sorunların tüm sektöre yayılacağı beklentisiyle geriledi.

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Bir çeşit kripto para bankası gibi faaliyet gösteren ABD merkezli Celcius Network ayın başlarında işlemleri askıya alacağını açıklamıştı. Sektörün son zamanlarda karşı karşıya kaldığı çoğu sorun, istikrarlı bir kripto para olduğu iddia edilen TerraUSD’nin mayıstaki çöküşünden sonra başladı.

Kripto paraların son dönemde yakından takip ettiği, ABD hisse senedi piyasaları, faiz artırımları ve resesyon riskinin kuvvetlenmesiyle haftalık bazda iki yılın en büyük kaybını yaşadı.

Bitcoin’deki fiyat hareketleri teknoloji hisseleri gibi diğer riskli varlıklara benzer hareketleri yansıttı.

Bitcoin bu sene yüzde 57, ay başından bu yanaysa yüzde 37 değer kaybetti ve Aralık 2020’den bu yana ilk kez 20 bin doların altına düştü. Bu seviye 2017’deki dönemde zirve seviye olması nedeniyle sembolik önem taşıyor. Ether de hafta sonunda kendi sembolik seviyesi olan 1000 doların altına düşmüştü.

Değer kaybının devam etmesi halinde diğer yatırımcılar teminat tamamlamak ve kayıpları telafi etmek için varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalabilir.

Fiyat bilgileri içeren Coinmarketcap sitesine göre, kripto piyasasının değeri yaklaşık 870 milyar dolara indi. Kripto paraların piyasa değeri Kasım 2021’de 2,9 trilyon dolarla zirveyi görmüştü.