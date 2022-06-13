Kripto kredi platformu Celcius, tüm işlemleri durdurdu

En büyük kripto kredi platformlarından biri Celsius Network ‘sıradışı pazar koşulları’ nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Açıklamada, durdurma adımının Celsius’u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaşmak için atıldığına vurgu yapılarak, kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri belirtildi.

Celsius Network’ın açıklaması, kripto para piyasasında hafta sonu düşüşünün ardından geldi. CoinGecko verilerine göre, Celsius’un kendi tokeni olan CEL, son 24 saat içinde 0,48 dolardan yüzde 70’ten fazla düşüşle 0,14 dolar seviyesine kadar geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı da 25 bin dolarla Aralık 2020’den beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de düşmesine sebep oluyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek 1306 dolara kadar indi.