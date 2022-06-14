Celcius etkisiyle kripto sektörü darmaduman

Bitcoin ve Ether, kripto para borçlanma platformu Celcius Network’ün para transferlerini askıya almasının ardından 18 ayın yeni dip seviyelerine gerilerken diğer kripto paralarda son günlerde görülen keskin düşüş devam etti.

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Bitcoin dün kaydettiği yüzde 15 kaybın üzerine bugün yüzde 7,2 düştü ve 20 bin 816 dolarla Aralık 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin cumadan bu yana yüzde 28, yılbaşından bu yana yüzde 50 değer kaybetti.

İkinci en büyük kripto para birimi olarak görülen Ether yüzde 10 düşerek 1075 dolara kadar geriledi ve Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Daha az yaygın olan kripto paraların verdiği kayıplarsa daha büyük oldu.

Yatırımcıların kripto paralarına mevduat gibi faiz veren Celcius, dün erken saatlerdeki açıklamasında olağanüstü piyasa koşullarını gerekçe göstererek ‘varlıkları korumaya yönelik önlemler alırken likidite ve faaliyetlerin istikrarını sağlamak’ üzere para çekme işlemlerini ve hesaplar arası para aktarma işlemlerini dondurduğunu belirtmişti.

Yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması kripto paraları da etkiliyor. ABD’nin S&P 500 endeksi dün art arda dördüncü günde de gerilerken, hisse piyasalarındaki düşüş daha keskin olarak kripto borsalarına da yansıdı.

Kripto para işlemleri yürüten Silvergate Capital bankası hisseleri dün yüzde 16,7, bilançosunda Bitcoin taşıyan yazılım şirketi MicroStrategy yüzde 25,2, kripto para takas platformu Coinbase Global ise yüzde 11,4 geriledi.