İşlem durdurma kararıyla piyasayı çalkalayan kripto kredi platformu Celcius mercek altında

En büyük kripto kredi platformlarından biri Celsius Network’e ABD’de düzenleyici kurumlar tarafından soruşturma açıldı.

Yatırımcıların kripto paralarına mevduat gibi faiz veren Celsius Network ‘sıradışı pazar koşulları’ nedeniyle hafta başı tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Açıklamanın etkisiyle en büyük kripto para Bitcoin 18 ayın yeni dip seviyelerine gerilerken, diğer kripto paralarda son dönemde görülen düşüş şiddetlenmişti. Kripto varlık taşıyan şirketlerin hisseleri bile yüzde 20’ye yakın değer kaybetmişti.

Bu durdurma işleminin uzaması üzerine ABD’de Alabama, Kentucky, New Jersey, Teksas ve Washington’da bulunan piyasa düzenleyici kurumlar dün soruşturma başlattı.

Düzenleyici kurumlar, Celsius’tan konuyla ilgi bilgi istendiğini ve kurumun da buna olumlu yaklaştığını bildirdi. Soruşturmayla ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) henüz açıklama gelmiş değil.