Sürücü kursları kapanma noktasında

Akaryakıt fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesiyle birlikte girdi maliyetlerinin yüzde 300 artması, sürücü kurslarını kapanma noktasına getirdi.

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Geçen sene aralıkta belirlenen 2 bin 900 TL taban fiyatın artık maliyetleri karşılamadığını belirten sektör temsilcileri, “Taban fiyat en az 4 bin TL olmalı. Bir düzenleme gelmezse birçok kurs kapanacak“ diyor.

Taban fiyatın artık sürdürülebilir olmadığını belirten İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, Dünya gazetesine şunları söyledi: ”Yılda bir sefer belirlenen taban fiyat uygulaması iki defa yapılmalı. Geçen aralık ayında bu fiyat belirlenirken yakıt giderleri 9 TL idi şimdi ise 30 TL oldu. Araç fiyatları iki katına çıktı. Asgari ücret 2 bin 825 TL’den 4 bin 250 TL oldu. Bu durum hem yakıt maliyetlerini hem de araba ve eğitmen giderlerini artırdı. Bunun yanında işyerlerinin kirası ve araç sigorta vergilerinin artması sürücü kurslarının ayakta durmasını zorlaştırıyor. İstanbul’da yaklaşık 700 sürücü kursu bulunuyor ve bir önlem alınmazsa bu kurslarımızın çoğu kapanmayla karşı karşıya kalacak”.

‘Giderler yüzde 300 arttı’

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, “Sürücü kursları artan akaryakıt maliyetleri karşısında ekonomik olarak taleplerini karşılayamaz hale geldi. Sürücü kursu giderleri 2021 Aralık ayından bu yana yüzde 300 arttı. Sürücü kursları kapanmanın yanı sıra kurumlarını devretmeye çalışıyor” dedi.

Türkiye’de 4 bin 100 sürücü kursunun faaliyet gösterdiğini belirten Tepeöz, “Sektörde 50 bin kişi istihdam ediliyor. Sürücü kurslarına ayda 110 bin ila 130 bin kişi başvuruyor. Son dönemde alım gücünün düşmesi kursiyerlerin başvurusunu düşürdü. Sektörde yaklaşık yüzde 20 daralma oldu” dedi.