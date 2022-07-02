Akşam Postası / 2 Temmuz 2022

Erdoğan, ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle Bursa programını ertelemiş

Bursa’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan miting ve açılış programları ertelendi. AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan’ın ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle programını ertelediğini söyledi.,

AKP kurucusu Çelik de ‘kral çıplak’ dedi

AKP’nin kurucularından eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, geçtiğimiz günlerde ‘kral çıplak’ çıkışıyla ses getiren Bülent Arınç’ın sözlerine destek verdi: “Eğer Türkiye’de hukuksuzluklar, adaletsizlikler varsa bunları dile getirmek ‘kral çıplak’ demekse kral çıplak.“

Altılı masa yarın altıncı kez toplanıyor

Altılı masa, yarın saat 14.00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantıda konuşulacak konuların arasında Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı ve altılı masanın izleyeceği stratejinin yer alması bekleniyor.

Üç partiyi kongresine davet etmeyen HDP, iktidara ve muhalefete mesaj verecek

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yarın yapılacak beşinci Olağan Kongresi’nde hem iktidara hem de muhalefete mesajlar verilecek. Kongreye AKP, MHP ve İYİ Parti’nin davet edilmediği kaydedildi.

İsmini gizledikleri vakıfların kasasını şişirdiler: Bir yılda 865 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Faaliyet Raporu’na göre; 2021’de kamu bütçesinden 865 milyon TL, ismi açıklanmayan dernek ve vakıflara aktarıldı.

Yedi ildeki 10 taşınmaz, ‘kapalı zarf’ ve ‘pazarlık’ usulü ihalelerle satılacak

Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın’daki 10 taşınmaz ihaleyle özelleştirilecek. Teklifleri ‘kapalı zarf’ şeklinde verilecek ihaleler ‘pazarlık’ usulüyle yapılacak.

Karaköy’de vapur iskeleye çarptı, yedi kişi yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’na bağlı Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarpması sonucu yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

RTÜK’ün klibi için talimat verdiği Mabel Matiz: Aşkın bütün hallerine inatla devam

Yeni şarkısının klibi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kanallara yayınlamam talimatı verdiği söylenen Mabel Matiz: Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam…

Görsel: Youtube

DSÖ’den ‘maymun çiçeği’ açıklaması: Vakalar son iki haftada üç kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da maymun çiçeği vakalarının son iki haftada yoğun bir şekilde artarak üçe katlandığını açıkladı: “15 Haziran itibarıyla DSÖ Avrupa bölgesinde 4 bin 500’ün üzerinde vaka tespit edildi.”

Joe Biden: Kürtaj için başka eyaletlere giden kadınları tutuklamaya çalışabilirler

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasıyla ilgili konuştu. Biden, kürtaj için başka eyaletlere giden kadınları tutuklanabileceği tahmininde bulundu.

Kadın teknik direktör Vera Pauw: Hollandalı bir federasyon yöneticisinin tecavüzüne uğradım

Kadınlara karşı işlenen cinsel saldırı suçlarının en son örneği spor dünyasından çıktı. İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vera Pauw, Hollanda’da futbol oynadığı dönemde ülkedeki üst düzey bir federasyon yetkilisinin tecavüzüne uğradığını açıkladı.

Fotoğraf: Women’s Soccer United

Hong Kong’da fırtınaya yakalanan gemi ortadan ikiye ayrıldı

Hong Kong açıklarında, içinde 30 yolcunun ve 20’den fazla mürettabatın bulunduğu bir mühendislik gemisinin, Chaba tropik fırtınası sırasında ikiye bölündükten sonra battığı ve onlarca kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Venedik’e giriş ‘günübirlikçiler’ için ücretli ve rezervasyonla olacak

Venedik’e günübirlik seyahat etmek isteyenler önden rezervasyon yapmak ve giriş ücreti ödemek zorunda olacak.

Yolunu şaşıran yarış güvercini Britanya yerine ABD’ye uçtu

Dört yaşındaki güvercinin Manş adalarından başladığı yarış beklenmedik bir maceraya dönüştü.