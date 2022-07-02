DSÖ’den ‘maymun çiçeği’ açıklaması: Vakalar son iki haftada üç kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da maymun çiçeği vakalarının son iki haftada yoğun bir şekilde artarak üçe katlandığını açıkladı: “15 Haziran itibarıyla DSÖ Avrupa bölgesinde 4 bin 500’ün üzerinde vaka tespit edildi.”

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Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinin (CDC) son verilerine göre dünya genelinde 31 ülkede toplam 5 bin 323 vaka bulunuyor.

Türkiye’de ise 30 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Vakalar hızla artıyor

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, basın açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde maymun çiçeği virüsünün yayılımına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa’nın maymun çiçeği salgınının merkezi olmayı sürdürdüğünü belirten Kluge, son üç haftaya dikkat çekti: “15 Haziran itibarıyla DSÖ Avrupa bölgesinde 4 bin 500’ün üzerinde vaka tespit edildi. Son iki haftada vaka sayıları üçe katlandı.”

Kluge, bölgede doğrulanan vakaların büyük çoğunluğunu 21 ile 40 yaş arası kişilerin oluşturduğunu, hastaların yüzde 99’unun da erkek olduğunu aktardı.

Virüsün büyük oranda erkek erkeğe cinsel ilişki yoluyla bulaştığını söyleyen Kluge, az sayıda kişinin vakalara yakın temas sonucu virüse yakalandığının altını çizdi.

Hastaların biri yoğun bakımda

Kluge, şimdiye kadar vakaların yüzde 10’unun tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığını, bir kişinin ise yoğun bakıma alındığını belirtirken, hastalıktan dolayı kimsenin yaşamını yitirmediğini kaydetti: “Hastalığın çabuk evrilmesi, DSÖ Acil Durum Komitesinin virüsün acil durumuna dair görüşünü kısa zamanda değiştirebilir.”

Kluge, virüsün daha fazla yayılmasına karşı dünyanın acil ve birlik halinde tedbirler alması gerektiğini söyledi: “Bu kadar hızlıca yayılan ve adeta her gün, daha önce etkilenmemiş yerlere ulaşan bir salgına karşı kayıtsız kalınmamalı.”

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