Kadın teknik direktör Vera Pauw: Hollandalı bir federasyon yöneticisinin tecavüzüne uğradım

Kadınlara karşı işlenen cinsel saldırı suçlarının en son örneği spor dünyasından çıktı. İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vera Pauw, Hollanda’da futbol oynadığı dönemde ülkedeki üst düzey bir federasyon yetkilisinin tecavüzüne uğradığını açıkladı.

Fotoğraf: Women’s Soccer United

Vera Pauw açıklamayı “Bu benim hayatta yaptığım en zor şey ama nihayet hazırım ve kendimle gurur duyuyorum” notuyla paylaştı.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP — Vera Pauw (@verapauw) July 1, 2022

Hollandalı teknik direktör, ‘Vera Pauw’un açıklamasıdır’ başlıklı yazısına şu cümlelerle başlıyor: “35 yıldır, dünyadan, ailemden, takım arkadaşlarımdan, oyuncularımdan, meslektaşlarımdan, ve şimdi anlıyorum ki kendimden sakladığım bir sırrım vardı.”

Pauw yazısında, Hollanda’da genç bir futbolcu olarak oynadığı dönemde ülkedeki üst düzey bir futbol yetkilisinin cinsel saldırısına uğradığını belirtiyor. Yine futbol yetkilisi olan iki kişinin daha saldırısına maruz kaldığını ifade ediyor.

Dahası,‘Hollanda futbol federasyonunda sistematik cinsel istismar, gücün kötüye kullanılması, zorbalık, gözdağı ve tecrit yoğun şekilde devam ettiğini’ söylüyor.

Beş başvurum cevapsız kaldı

Hollandalı teknik direktör, Hollanda Futbol Federasyonu’nun (KNVB), yaptığı beş başvuruya sessiz kaldığını belirterek, bir süre önce polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Pauw, önünde çok zor bir dönem olduğunu, soruşturmalar başladığında olayların basında gündeme geleceğini ve sürecin yıpratıcı olacağını bildiğini ancak bütün sorumluluğu da aldığını belirtti.

Uzun yıllar Hollanda Kadın Milli Futbol takımı forması giyen 59 yaşındaki Vera Pauw, daha sonra teknik direktörlük görevine getirilmişti.