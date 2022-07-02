Joe Biden: Kürtaj için başka eyaletlere giden kadınları tutuklamaya çalışabilirler

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasıyla ilgili konuştu. Biden, kürtaj için başka eyaletlere giden kadınları tutuklanabileceği tahmininde bulundu.

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ABD Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz hafta kürtajı anayasal hak olmaktan çıkardı. Buna göre, eyaletler, kürtajı yasaklayıp yasaklamama konusunda serbest bırakıldı. Mahkeme kararının ardından 13 eyalette kürtaj yasaklandı. Kürtaj, diğer eyaletlerde hala yasal.

Joe Biden, kürtajı yasaklayan eyaletlerin, kürtaj için başka eyaletlere giden kadınları tutuklamaya çalışabileceğini söyledi. Biden “İnsanların bunun olacağına inandığını sanmıyorum. Ama olacak ve tüm ülke bunun, kürtajın da ötesine geçen devasa bir olay olduğunu yani tüm temel haklarımızı ilgilendiren bir şey olduğunu anlayacak” dedi.

Google, bugün yaptığı açıklamada, polisin talep etmesi ihtimaline karşı kürtaj kliniklerine ziyaretleri lokasyon geçmişinden sileceğini duyurmuştu.

Google kürtaj kliniklerine ziyaretleri lokasyon geçmişinden silecek

ABD Yüksek Mahkemesi kürtajı anayasal hak olmaktan çıkardı

Biden’dan Yüksek Mahkeme’nin kürtaj kararına tepki: Bizi 150 yıl geriye götürdü