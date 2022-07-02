Google kürtaj kliniklerine ziyaretleri lokasyon geçmişinden silecek

ABD’de kürtajın anayasal hak olmaktan çıkarılmasının ardından, Google’ın bağlı bulunduğu şirket Alphabet kullanıcıların kürtaj klinikleri ziyaretlerinde lokasyon verilerini sileceğini duyurdu.

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ABD Yüksek Mahkemesi 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Kararın iptali milyonlarca kadının yasal yollarla kürtaj yaptırma hakkını ellerinden alıyor.

Kürtaj hakkında getirilen bu kısıtlama nedeniyle polisin kullanıcıların arama geçmişi, lokasyon bilgisi ve hamilelik planlarına dair diğer bilgileri elde etmek için arama izni alabileceğinden endişe ediliyor.

Google açıklamasında kürtaj kararına değinmeden hükümet tarafından talep edilen uygunsuz ya da geniş çaplı veri taleplerine karşı çıkacağını vurguladı.

Google hesaplarında konum geçmişinin varsayılan ayarlarda kapalı olduğu hatırlatılan açıklamada önümüzdeki haftalardan itibaren geçerli olmak üzere lokasyon geçmişi açık olanlarda doğurganlık merkezleri, kürtaj klinikleri ve bağımlılık tedavi merkezleri gibi hassas yerlere ziyaretlerin silineceği belirtildi.