Bette Midler’dan kürtaj yasağı tepkisi: Viagra yasaklansın, sertleşme sorunu da ‘Tanrı’nın iradesi’

Kürtajın anayasal hak olmaktan çıktığı ABD’de oyuncu Bette Midler durumu farklı bir bakış açısıyla protesto etti.

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ABD Yüksek Mahkemesi 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti.

Kamuoyunda Roe v Wade (Roe Wade’e karşı) olarak bilinen mahkeme kararı, 1973 yılında alınmıştı. Kararın iptali milyonlarca kadının yasal yollarla kürtaj yaptırma hakkını ellerinden alıyor.

Karar ülkenin önemli bir kesiminde tepkiye yol açtı, protesto gösterileri düzenlendi. Ünlü isimler de karara farklı şekillerde tepki göstermeye devam ediyor.

Kürtaj karşıtlarının bazıları ise hamileliğin ‘Tanrı’nın iradesi’ olduğunu savunarak karara destek veriyor.

76 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erkeklerde sertleşme sorununa karşı kullanılan Viagra ilacına gönderme yaptı: “Viagrayı yasaklamanın vakti geldi. Çünkü şayet hamilelik ‘Tanrı’nın iradesi‘yse sertleşmeyen penis de öyle.”

Paylaşım 245 binin üzerinde beğeni aldı.