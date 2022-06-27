Kürtaj yasağı klinikleri ‘hareketlendirdi’

Kürtajın anayasal hak olmaktan çıktığı ABD’de sağlık hizmeti veren klinikler kararın pratik sonuçlarıyla yüzleşme başladı.

Cuma günü ABD’de kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran yüksek mahkeme kararının ardından, bazı eyaletlerdeki klinikler kürtaj uygulamasını hemen durdururken, bazıları eyalet yasağı yürürlüğe girmeden kürtaj hizmetlerini hızlandırdı.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, kürtaj kararının kadınlara ait olması gerektiğini savunarak karara muhalefet eden kesimler, yeni uygulamaların nasıl sonuçlar doğuracağına ve hap bazlı kürtaj gibi alternatif yöntemlere kafa yormaya başladı.

Temple Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Rachel Rebouché, eyalete değişen kürtaj uygulamasıyla ilgili, “Zaten bir kafa karışıklığı var, eyaletlerin uygulamaları her gün değişiyor” dedi ve kliniklerin hastalarla konuşup onları seçenekler hakkında bilgilendirmek zorunda olduğunu belirtti.

Kadının bedeni, eyaletin kararı

Yüksek mahkemenin kararından sonra iş büyük ölçüde eyaletin yasa koyucularına kalıyor. Her bir eyalet kürtajı uygun gördüğü şekilde yasaklamak veya korumak için geniş bir serbestliğe sahip olacak. Eyaletlerin yaklaşık olarak yarısı kürtajı yasakladı ya da yasaklamaya hazırlanıyor.

Haberde, kürtajın serbest olduğu eyaletlerdeki klinikler, yasak olan eyaletlerdeki kadınların randevu taleplerinin arttığını söylüyor.

Komşu eyaletlerden talep arttı

Kürtajın serbest olduğu Kuzey Dakota eyaletindeki Fargo’da tek bir kürtaj kliniği var. Red River adlı kliniğin direktörü Tammi Kromenaker, “Planımız yasal olarak yapabildiğimiz sürece Kuzey Dakota’da kürtaj sağlamaya devam etmek” diyor. Kısıtlama gelmesi durumunda kliniğin hukukçulara danışacağını söylüyor.