Şarkıcı Pink: Kürtaj yasağını destekleyen sakın beni dinlemesin

Amerikalı şarkıcı Pink, ABD’de kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran karara destek verenlere Twitter’dan seslendi.

Pink Fotoğraf: Instagram

Pink, ABD’de Yargıtay vazifesi göre Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararına ve bu kararı destekleyenlere tepkisini Twitter hesabından paylaştı.

Irkçılara ve cinsiyet ayrımcılarına da seslenen mesaj şöyle: “Açık konuşalım: Bir kadının rahminde, bir eşcinselin çalışma hayatında veya evliliğinde hükümetin bir işi olduğunu düşünüyorsanız ya da ırkçılık sizin için kabul edilebilir bir şeyse LÜTFEN, ALLAH AŞKINA MÜZİĞİMİ BİR DAHA ASLA DİNLEMEYİN. AYRICA HEMEN S.KTİR OLUP GİDİN. Tamam mı?“

Let’s be clear: if you believe the government belongs in a woman’s uterus, a gay persons business or marriage, or that racism is okay- THEN PLEASE IN THE NAME OF YOUR LORD NEVER FUCKING LISTEN TO MY MUSIC AGAIN. AND ALSO FUCK RIGHT OFF. We good? — P!nk (@Pink) June 25, 2022

Pink, kararın açıklandığı cuma gününden bu yana sosyal medyada haberlere tepki gösteren çok sayıda Hollywood ünlüsü arasında yer alıyor.