Önsözünü Emine Erdoğan’ın yazdığı kitap için 1,14 milyon TL daha harcanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önsözünü kaleme aldığı ve tanıtımına katkı sağladığı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının yeni baskısı için yapılan ihale sonuçlandı. Kitabın 6 bin adet İngilizce, 6 bin adet de Türkçe olmak üzere toplam 12 bin adet yeni baskısına 1 milyon 148 bin 760 TL harcanacak.

Fotoğraf: AA

Söz konusu yemek tarifi kitabının ilk baskısı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2021 yılında 250 bin TL karşılığında gerçekleştirilmiş, tanıtımı içinse 700 bin TL harcanmıştı.

Bakanlık gelen eleştiriler üzerine açıklama yapmıştı: “Eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurların ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır.”

6 bini Türkçe, 6 bini İngilizce

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı ve Turkish Cusine with Timeless Recipes” isimli ihalenin duyurusunu 11 Nisan’da yaptı.

“Açık” yöntemle gerçekleştirilen ihale kapsamında bakanlık ile Başak Matbaacılık arasında sözleşme imzalandı. Kitabın yeni baskısı için yapılan bu sözleşmeyle 1 milyon 148 bin 760 TL tutarında haracama yapılacak. Yani basımın 6 bin adeti İngilizce, 6 bini ise Türkçe olacak.

Bakanlıktan Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı 950 bin liralık kitap açıklaması

Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı kitap için cebimizden 950 bin lira çıkmış