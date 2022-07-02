Erdoğan, ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle Bursa programını ertelemiş

Bursa’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan miting ve açılış programları ertelendi. AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan’ın ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle programını ertelediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün saat 14.00’te Bursa’da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi’nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı’nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.

Ancak AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek mitingin ve açılışların ‘ileri’ bir tarihe ertelendiği duyuruldu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Programın Erdoğan’ın ‘uygun görmesi’ nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Gürkan, tramvay hattının açılışının AKP’li Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapılacağını söyledi.

Erdoğan ‘soğuk algınlığı’ nedeniyle katılamamış

İptal haberinin ardından konuya ilişkin açıklama ise AKP Bursa Milletvekili Refik Özen’den geldi. Bursa’daki yerel televizyon kanallarından AS TV’nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan’ın “soğuk algınlığı” nedeniyle programlara katılamadığını söyledi: “Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum.”

Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı’nın ilk sürüşü Kent Meydanı’nda saat 14.00’te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Davut Gürkan (@davutgurkan) July 2, 2022