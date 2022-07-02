Altılı masa yarın altıncı kez toplanıyor

Altılı masa, yarın saat 14.00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantıda konuşulacak konuların arasında Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı ve altılı masanın izleyeceği stratejinin yer alması bekleniyor.

Fotoğraf: CHP

Altılı masa yarın, önceki toplantılardan farklı olarak akşam değil öğlen toplanıyor. Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, toplantıların uzun sürmesinden ve bildiri yayınlama işinin geç saate kalmasından ötürü böyle bir değişiklik yapıldı.

Toplantıda, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığının değerlendirilmesi ve bu konuda söylem birliği oluşturulacağı bekleniyor. Habere göre, toplantıda, iktidardan gelen “adayınızı açıklayın” baskısına karşı nasıl tavır alınacağı da konuşulacak. Toplantının sonunda adayın açıklanması beklenmiyor. Aday, ağustosta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak yedinci toplantının gündemi olacak.

Zirvede kurulacak sofrada, geçimini evde yemek yaparak sağlayan kadınların hazırladığı yemekler yer alacak. Akşener’in “kadın dayanışması” talimatıyla alınan bu karar, kadınların bütçesine de katkı sağlayacak.

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