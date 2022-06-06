‘Altılı masa’nın seçim güvenliği çalışması: Yol haritası açıklanıyor

Altı siyasi parti liderinin 29 Mayıs tarihindeki toplantı sonrası duyurdukları Seçim Güvenliği Komisyonu’nun çalışmalarına dair ayrıntılar bugün kamuoyu ile paylaşılıyor. Komisyon bugün Ankara’da üzerinde anlaşmaya varılan hususları açıklayacak.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan muhalefet masası 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir toplantı düzenlemişti.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride Seçim Güvenliği Komisyonu’nun planlama aşamasına geçtiği duyurulmuştu. Altı parti liderinin açıklamasında, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak, seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız” denilmişti. Çalışmalarda gelinen aşamanın 6 Haziran’da kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisine de metinde yer verilmişti.

Altı siyasi partinin genel başkanlarından oluşan komisyonun çalışmalarında gelinen son aşama bugün kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ile Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez’den oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu, saat 12:00’de Ankara Çankaya’da bulunan TBB Litai Konukevi’nde buluşacak.

Buluşmada çalışmalarda gelinen son aşama, seçim güveliği konusunda varılan mutabakat ve uygulanacak yöntemler de kamuoyu ile paylaşılacak.