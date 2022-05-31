‘Altılı masa’ her şeyi kasımda erken seçime göre planlamış

29 Mayıs’ta dördüncü kez toplanan altılı masadaki (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri) liderler, planlamaları erken seçim olasılığını da gözeterek yapmış.

Fotoğraf: CHP

Altı muhalefet partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki dördüncü toplantısında, ‘işbirliği süreci’ne ilişkin ‘tutum belgesi’, ‘temel ilkeler ve hedefler’ başlığı altında 10 maddelik bildiri üzerinde uzlaşmaya vardı.

Toplantıda dört komisyonun çalışmalarını kamuoyuna açıklamak için takvim de belirlendi. Bu kararlarda, kasımda düzenlenebilecek bir ‘erken seçim olasılığı’ etkili oldu.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre masada, 6 ya da 27 Kasım’da bir erken seçim olabileceği güçlü olasılık olarak ifade edildi.

İktidarın, ekonomik göstergeler dikkate alındığında, zamanında bir seçimi göze alamayabileceği görüşünün ağırlık kazandığı masada bazı liderler, AKP’nin teşkilatlarına ‘seçime hazır olun’ talimatı verdiğine dikkat çekti.

İktidarın temmuzda memur zamları, asgari ücrete ara zam, tarım kesimine dönük bazı iyileştirmeler, 3600 ek gösterge gibi adımlarla, hayat pahalılığına karşı geçici bir olumlu hava oluşturabileceği görüşü dile getirildi.

Çalışmalar hızlandırılacak

Suriye’ye yönelik olası operasyonun, ‘erken seçimin en önemli göstergesi’ olacağı değerlendirilen toplantıda, bu nedenle muhalefetin hazırlıksız yakalanmaması için başta temel ilke ve hedeflerin belirlenmesi olmak üzere çalışmaların hızlandırılması görüşü benimsendi.

Davutoğlu’nun temel hedefler ve ilkeler bildirisinin yanı sıra dört komisyonun çalışmalarının da kamuoyuna açıklanmasını istediği, ancak komisyonların çalışmaları henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle diğer liderlerce bu önerinin kabul görmediği bildirildi.

Toplantıda aday ve ittifaklarla ilgili takvimin belirlenmesi önerisinin masa gündemine gelmediği belirtildi.