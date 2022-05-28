‘Altılı masa’ öncesi liderlerden ‘Türkiye’nin Masası’ videosu

29 Mayıs’taki dördüncü buluşma öncesi altılı masadaki (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri) liderler ‘Türkiye’nin Masası’ isimli bir video paylaştı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı açıklayan altı siyasi partinin genel başkanları, dördüncü toplantıyı yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde yapacak.

Toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından ‘Türkiye’nin masası’ notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı.

Yayımlanan videoda bir marangozun, yuvarlak ahşap masayı cilalaması dikkat çekti. Yaşlı marangoza “Değecek mi girdiğin zahmete” diye soran gence, marangoz, “Değer” diye cevap veriyor.