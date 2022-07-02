Evden çıkarılmak istenen kiracı ev sahibini bıçakladı

Kiralara gelen zamlarla birlikte ev sahibi ile kiracılar daha sık karşı karşıya gelmeye başladı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kiracı, kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibini bıçakla yaraladı.

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İddiaya göre, Samet K., kira sözleşmesi biten ve 3 ay süre verdiği kiracısı Murat O.’dan evini boşaltmasını istedi. Dün gece işten dönen Samet K., yanına gelen kiracısı Murat O. ile tartıştı. DHA’nın haberine göre; tartışma sırasında Murat O., yanında taşıdığı bıçakla, ev sahibini bacağından ve kolundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Murat O. evinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Benzer olaylar arttı

Ekonomik krizle birlikte konut fiyatları da arttı. Konut fiyatlarındaki artış, kiraları da etkilerken hükümetin getirdiği ‘kiraya yüzde 25 zam sınırlaması’ ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Zamlarla birlikte önceden sözleşme imzalamış kiracılar ile artışlardan yararlanmak isteyen ev sahipleri karşı karşıya geliyor. Kira davalarının arttığı son zamanlarda kiracı ile ev sahipleri arasındaki tartışmalar, yaralama veya ölümlerle sonuçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde de Kayseri’de kiracı, ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi ateşe vermiş, ev kullanılamaz hale gelmişti.

Şubat ayında ise İzmir’de Senem Onat (43) ile ev sahibi M.Ç. kira yüzünden tartıştı. M.Ç. bir süredir kira ödemediğini iddia ettiği Onat’tan evden çıkmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç. Onat’ı darp etti.