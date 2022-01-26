Kiralar fırlayınca ev sahibi-kiracı davaları yarı yarıya arttı

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Elvan Kakıcı Şimşek, kiracı ve ev sahiplerinin anlaşamaması nedeniyle açılan davaların yarı yarıya arttığını söyledi.

İstanbul’da kira fiyatları son bir yılda yüzde 65 artarken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde insani şartlarda yaşanabilecek evlerin kira fiyatları 3 bin liradan başlıyor.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Şimşek, bu yıl kiracı-mülk sahibi çatışmasından kaynaklanan başvuruların, icra ve tahliye davalarının yüzde 50 arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Mülk sahiplerinin yasal oran üzerinde zam yapma veya kiracıyı çıkarma gibi talepleri olduğunu dile getiren avukat şöyle devam etti: “Kira mahkemeleri şu an altüst olmuş durumda hem kiracılardan hem de mülk sahiplerinden bize gelen başvurular iki kat arttı. Hem konut hem de işyerlerinde mülk sahipleri yüzde 200’e varan oranlarda zam talep ediyor.”

Mülk sahiplerinin en çok başvurduğu yöntemin geçmiş kira zamları olduğunu vurgulayan Şimşek, kiracıları uyararak şöyle konuştu: “Örneğin pandemide birçok mülk sahibi zam yapmamıştı ancak bu yazılı bir sözleşmeyle imza altına alınmadıysa mülk sahibi o zamların da eklenmesi hakkını kazanıyor. Bu nedenle kiracıları yapılan her zammın sözleşmede belirtilmesi konusunda uyarıyoruz.”

Cumhuriyet’in haberinde bazı ev sahiplerinin yapmak istedikleri artışa da değinildi. Kadıköy ilçesindeki Moda’da kira 3 bin 750’den 13 bin liraya, Kurtuluş’taki 3 bin 300 liradan 5 bin liraya, Üsküdar’da ise 2 bin 850 liradan 8 bin 500 liraya çıkarılmak istendi.