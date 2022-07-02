Yedi ildeki 10 taşınmaz, ‘kapalı zarf’ ve ‘pazarlık’ usulü ihalelerle satılacak

Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın’daki 10 taşınmaz ihaleyle özelleştirilecek. Teklifleri ‘kapalı zarf’ şeklinde verilecek ihaleler ‘pazarlık’ usulüyle yapılacak.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın özelleştirmelerle ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın’daki 10 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale gerçekleştirilecek.

İhaleler ‘kapalı’ ve ‘pazarlık’ usulüyle yapılcak

“Kapalı zarfla” teklif alınacak ihaleler “pazarlık” usulüyle yapılacak. Özelleştirme ihaleleri, pazarlık görüşmelerine devam etme hakkı tanınan teklif sahiplerinin katılımıyla “açık artırma” yöntemiyle sonuçlanacak.

İhalelere son teklif verme tarihi Malatya, Nevşehir ve Şanlıurfa illerindeki taşınmazlar için 9 Ağustos’ta, Kırklareli, Erzincan ve Kütahya’dakiler için 10 Ağustos ve Aydın’dakiler için 11 Ağustos’ta olacak.