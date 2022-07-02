Üç partiyi kongresine davet etmeyen HDP, iktidara ve muhalefete mesaj verecek

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yarın yapılacak beşinci Olağan Kongresi’nde hem iktidara hem de muhalefete mesajlar verilecek. Kongreye AKP, MHP ve İYİ Parti’nin davet edilmediği kaydedildi.

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HDP’nin beşinci Olağan Kongresi yarın Ankara Spor Salonu’nda toplanacak.

“Çözüm biziz, sözümüz var” sloganı ile düzenlenen kongrede, “Mutabakat Komisyonu”nda alınan karar doğrultusunda eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yeniden aynı göreve seçilmeleri bekleniyor.

Kongrede, PM üyeliklerinin de önemli bir bölümünün değişeceği ifade ediliyor. Aydın, yazar, sanatçı, siyasetçilerden oluşan bir Danışma Kurulu da kongrede oluşturulacak.

Üç partiye davet yok

Kongreye, HDP’nin bileşeni partiler HDK, DTK ile yine HDP öncülüğüne kurulan 7’li ittifak üyelerinin temsilcilerinin yanı sıra CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Tek Parti, Sol Parti, TKP, ‘Kürdistan ittifak partileri‘nin temsilcileri davet edildi. AKP ve MHP’nin yanı sıra İYİ Parti de kongreye davet edilmedi.

Yaklaşık 50 bin kişinin katılması planlanan kongreye, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi ve sivil toplum örgütü davet edildi.

‘Hem iktidara hem muhalefete mesajlar vereceğiz’

Kongreye ilişkin BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 5’inci Olağan Kongre’den hem seçim öncesi hem de seçim sonrasına dönük önemli mesajlar çıkacağını söyleyerek, HDP’nin seçimlerde “anahtar rolü”ne vurgu yaptı:

“Hem iktidara hem de muhalefete mesajlarımızı vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle ilgili mesajlarımızı vereceğiz. Kongrenin zaten temel mesajı olan ‘çözüm biziz‘ lafı, hem seçimler öncesi hem de sonrasına dönük mesaj. Yeni Türkiye’nin inşasında demokratik bir Türkiye’nin inşasında kendi rolümüzü bir kez daha tarif edeceğiz.”