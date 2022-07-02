Victoria Beckham: Televizyonda tartıya çıkarıp kilomu ölçtüler, bugün kim böyle bir şey yapabilir

Moda sektörünün başarılı iş kadını Victoria Beckham, zayıf olduğu için geçmişte gördüğü muameleyi ‘akıl almaz’ buluyor.

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Eskinin pop yıldızı günümüzün moda sektöründe başarılı iş kadını Victoria Beckham, Vogue Avustralya’nın temmuz sayısına verdiği röportajda, kariyerinin büyük bir bölümünde zayıf olduğu için ‘toksik’ muameleye maruz kaldığından bahsetti, “artık bedenimi bol giysilerin içine saklamayacağım” dedi.

Kendisiyle ilgili ‘Gösteriş meraklısı domuz’ (Porky posh), ‘Gösteriş meraklısı iskelet’ (Skeletal Posh) manşetlerinin atıldığını, bir gazetede ‘bedeninin her bir bölümünden nasıl kilo vermeye çalıştığını gösteren‘ fotoğraflar yayınlandığını, hatta bir televizyon programında basküle çıkarılıp kilosunun ölçüldüğünü anlattı.

“Uzun yıllar önce Chris Evans’ın Don’t Forget Your Toothbrush’ televizyon programına katılmıştım. Brooklyn’i yeni doğurmuştum ve çok kilo vermiştim. Annem de böyleymiş. İlle de yeme bozukluğunuz olduğu anlamına gelmiyor. Beni tartıya çıkarıp kilomu ölçtüler. Bugün böyle bir şey yapıldığını düşünsenize…” dedi.

Röportajda tabloid gazetelerin Victoria Beckham’ın beslenme alışkanlıklarını sık sık ‘diline doladığından’ da bahsediliyor.

Aslında bunu yapan sadece gazeteler değil. Geçtiğimiz aylarda kocası David Beckham bir podcast yayınında ‘karısının 25 yıldır ızgara balık ve sebzeyle beslendiğini’ söylemişti. Victoria Beckham bu sözlere şöyle cevap veriyor:

“Beni sıkıcı biri gibi göstermeye devam! Ama aslında söylemek istediği şu. (David) Hayatında beslenme konusunda benden daha disiplinli birini görmemiştir herhalde. Balık, avokado, ceviz, badem… Bol bol sağlıklı yağ tüketirim. İçki de içerim. Bazen de hiç içki içmem. Beslenme, içki, egzersiz… Ne yaparsam ‘dibine kadar’ yaparım.”

Egzersiz olarak düzenli pilates yaptığını, yarım saat koştuğunu, ağırlık kaldırdığını söyleyen Victora Beckham, artık zayıf olduğu eleştirileri nedeniyle kendini bol giysiler içine saklamak istemediğini de söylüyor: “48 yaşındayım. Bedenimi ortaya çıkaran dar ve açık giysiler giymek istiyorum. Ben bir kadınım.”